Лондон и Киев подписали соглашение о строительстве заводов БПЛА в Британии

В Британии построят украинские заводы по производству ударных дронов Лондон и Киев подписали соглашение о строительстве заводов БПЛА в Британии

Москва25 ноя Вести.Украина сможет возводить заводы по производству ударных беспилотников в Великобритании. Лондон и Киев уже подписали соответствующее соглашение, сообщает британское министерство обороны.

Министр обороны недавно встретился с Зеленским в Киеве, где они подписали новые соглашения, согласно которым Украина сможет возводить в Великобритании заводы по производству ударных дронов говорится в сообщении, опубликованном минобороны Великобритании

Ранее в Лондоне признали, что против России и Китая проводят кибероперации. Глава командования генерал Роберт Магауэн в интервью телеканалу Sky News заявил, что киберпространство приобретает все большее значение в военных действиях.