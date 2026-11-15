Массовая демонстрация против возведения дата-центров прошла в столице Шотландии Тысячи жителей Эдинбурга выступили против строительства дата-центров

Москва15 ноя Вести.В Эдинбурге прошла многотысячная акция протеста против строительства на территории Шотландии центров обработки данных для системы искусственного интеллекта.

Поводом для демонстрации послужило обещание кабмина Шотландии обнародовать в декабре пространственные, экологические и энергетические аспекты строительства новых дата-центров, сообщает корпорация ВВС.

Протестующие считают, что появление дата-центров негативно отразится на климате, энерго- и водоснабжении, нанесет ущерб сельским районам при создании небольшого количества новых рабочих мест.

Согласно информации ВВС, в настоящее время крупнейшим дата-центром в Шотландии является объект компании DataVita в городе Эрдри мощностью в 12 МВт. По сведениям газеты The Times, в общей сложности порядка 315 дата-центров в Великобритании ожидают подключения к электросетям.

Ранее автор канала "Графономика" Евгений Огородников объяснил причину недовольства американцев дата-центрами. По его словам, к этому приводит то, что такие объекты скупают мощности электросетей на годы вперед, нарушая планы промышленников и представителей бизнеса.