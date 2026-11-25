Reuters: Microsoft пересмотрит защиту и запустит меры против масштабных сбоев В Microsoft запустили инициативу "код красный" по предотвращению сбоев

Москва25 ноя Вести.Корпорация Microsoft заявила о введении режима "код красный" — так в компании назвали внутреннюю кампанию по перестройке подходов к защите своих платформ от крупных отказов.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на служебную документацию технологического гиганта.

Цель данной инициативы — разработать регламенты, которые позволят ликвидировать подобные отказы в пределах одного часа. Кроме того, руководство M365 намерено еженедельно отслеживать, как продвигается работа по этому направлению.

Microsoft объявила "код красный" для пересмотра методов предотвращения серьезных сбоев в обслуживании и реагирования на них после того, как 24-часовой сбой указал на недостатки в ее инженерных системах и способах реагирования на кризисные ситуации говорится в публикации агентства

Поводом стал масштабный сбой, произошедший 12 ноября и затронувший пользователей по всему миру. Жалобы пользователей касались работы Outlook, а также Microsoft 365, Copilot, Teams и ряда других продуктов технологической компании.

По данным мониторингового сервиса Downdetector, менее чем за час неполадки зафиксировали в 74 странах и регионах. Связанные с инцидентом проблемы устраняли около суток.

Джейсон Хендерсон — президент подразделения M365, отвечающего за офисные сервисы, в обращении к сотрудникам, — отметил, что ноябрьский инцидент стал самым ощутимым для клиентов за всю историю.

20 ноября портал Nextgov написал, что сотрудники Минсельхоза США отключили часть внутренних систем, обнаружив кибератаку.

Неделей ранее Федеральное управление гражданской авиации США более чем на четыре часа остановило все внутренние вылеты — причиной стал сбой связи в центрах управления воздушным движением.

Помимо Microsoft, масштабные технические сбои фиксировались у United Airlines и JP Morgan.

17 ноября стало известно о неполадках во внутренней компьютерной сети Агентства национальной безопасности (АНБ) США, которое, в частности, занимается радиоэлектронной разведкой.