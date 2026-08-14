Дмитриев: восстановление диалога с РФ становится первостепенной задачей для ЕС Дмитриев: для ЕС восстановление диалога с РФ - первостепенная задача

Москва14 авг Вести.Для Евросоюза и Великобритании становится первостепенной задачей восстановление диалога с Россией. Особенно с учетом истощение их запасов газа. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X​​​.

Восстановление диалога с Россией становится первостепенной задачей для ЕС и Великобритании, особенно с учетом того, что их газовые хранилища пусты, а зима приближается написал он

Ранее Дмитриев заявил, что партия "Альтернатива для Германии" все более популярна среди немцев из-за своей позиции по миграции, энергетике и приверженности миру.