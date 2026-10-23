Минобороны РФ заявило о неизбежности победы России на поле боя

Минобороны поддержало слова Путина о невозможности победить Россию Минобороны РФ заявило о неизбежности победы России на поле боя

Москва23 окт Вести.Минобороны РФ в Telegram-канале отреагировало на слова президента Владимира Путина о невозможности победить Россию на поле боя и заявило о неизбежности победы.

22 октября Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" отметил, что "для всех стало очевидным, что победить Россию на поле боя невозможно, нанести ей стратегическое поражение нереально".

Наша победа неизбежна подчеркнули в оборонном ведомстве, прикрепив к сообщению изображение с цитатой российского лидера

В интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" Путин также сообщил о готовности Москвы к контактам с Вашингтоном для обсуждения гарантий безопасности как для РФ, так и для Украины.

Российский лидер также прокомментировал слова главы киевского режима Владимира Зеленского о возможном мирном соглашении, которое зафиксировало бы нынешнюю линию фронта. Путин напомнил, что эти земли — территория исторической России.