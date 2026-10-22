Путин: на Украине уже полмиллиона дезертиров, а фактически еще больше

Путин заявил, что на Украине более полумиллиона дезертиров Путин: на Украине уже полмиллиона дезертиров, а фактически еще больше

Москва22 окт Вести.На Украине уже полмиллиона дезертиров, а фактически и еще больше. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Глава государства подчеркнул, что на Западе эта статистика хорошо известна.

На передовую выкидывают тех, кого насильно загоняют. Почти официальные данные, полмиллиона дезертиров. Официально только свыше 300 тысяч уголовных дел возбудили. А на самом деле тоже уже почти публично говорят об этом – 500 тысяч, полмиллиона [дезертиров]. А на самом деле я думаю, что еще больше. И это, кстати говоря, на Западе тоже хорошо известно заявил Путин

Также президент заявил, что Россия и сейчас готова договариваться, так как русские и украинцы являются одним народом.