Дэвис: у Украины остался последний шанс для мирного соглашения с Россией

Аналитик Дэвис: Киев имеет последний шанс для заключения соглашения с Москвой Дэвис: у Украины остался последний шанс для мирного соглашения с Россией

Москва6 окт Вести.Если Украина не заключит мирное соглашение с Россией, то российские войска одержат победу на поле боя, заявил отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис в YouTube-канале.

Президент России Владимир Путин - единственный, кто предлагал Украине переговоры и дипломатию. Причем каждый раз, когда киевские власти говорят "нет", следующая сделка становится для Украины все хуже, отметил Дэвис.

В итоге мы, похоже, находимся на финальном этапе конфликта. Либо мы заключаем соглашение путем переговоров сейчас, либо Россия побеждает на поле боя подчеркнул Дэвис

Аналитик предупредил, что, возможно, Украина и Запад уже не получат другой возможности договориться о мире с Россией.

Если вам не безразличен украинский народ, то остался последний шанс для переговоров. Окно для дипломатии вот-вот закроется. Русские предпринимают конкретные действия, которые методично разрушают способность Украины существовать как государство и, следовательно, держать войска на передовой. Если русские прорвутся на широком участке фронта, то смогут буквально просто пройти через сельскую местность. И все может закончиться очень быстро заключил Дэвис

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил в беседе с Владимиром Соловьёвым для ИС "Вести", что западные союзники выделяют Киеву огромные средства вовсе не для развития страны, а лишь для использования ее в качестве разрушительного "тарана" против России.