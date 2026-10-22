Москва22 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский променял жизни граждан своей страны на аплодисменты, считает бывший депутат Верховной рады, бизнесмен Вадим Новинский. Об этом он рассказал в интервью украинскому СМИ.

Экс-нардеп отметил, что в начале спецоперации на Украине Зеленский был готов согласиться с основными требованиями российской стороны по НАТО, Крыму и Донбассу. Однако, подчеркнул Новинский, глава киевского режима передумал заканчивать конфликт, из-за чего Стамбульские соглашения сорвались.

Ему понравилось быть героем. Понравились овации, внимание всего мира к нему. Представьте: куда бы он ни приехал, его встречают как Папу Римского, повсюду он желанный гость. В итоге он променял жизни украинцев на аплодисменты в парламентах других стран заключил бывший депутат

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Зеленский сумел поссориться и с Демократической партией США, и с Республиканской.