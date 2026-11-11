Килинкаров: Киев интересуют территории, а не люди Килинкаров: РФ может выдвинуть более жесткие условия по конфликту на Украине

Москва11 ноя Вести.Характер российско-украинского конфликта может измениться,также могут быть выдвинуты "другие, более жесткие условия". Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Глава киевского режима Владимир Зеленский дал интервью датской телерадиокомпании DR. В ходе разговора прозвучал тезис о том, что отвод украинских подразделений с территории Донбасса может привести к полной оккупации Украины. По мнению Килинкарова, подобная оценка ошибочна.

Я хочу отдельно … объяснить суть вообще того, что, что вообще предлагалось и что было отвергнуто. Европа настаивает на том, что сначала надо прекратить огонь, а потом ввести дипломатию. Россия же не отбросила эту идею? Говорят: "Хорошо". Выведете [украинские] войска с Донбасса, мы прекращаем огонь. Дальше политические требования и все вопросы мы решаем политическим путем. Украина должна стать другой, она должна стать безопасной и для нас, и для Европы". В чем проблема? Он [Зеленский] говорит [датскому журналисту]: "Путин не остановится в Донбассе, он пойдет дальше". Если Донбасс будет освобожден военным путем, конечно, он [Путин] пойдет дальше, потому что это условие аннулируется по факту отсутствия предмета спора. Конечно, будут другие более жесткие условия, они могут касаться других территорий, и не только Херсона, Запорожья. .... Мне кажется, это абсолютно понятные и очевидные вещи отметил Килинкаров

Киев интересуют территории, а не люди, проживающие на них, обратил внимание бывший нардеп.

Мне очень не нравится вот этот термин - территории. Главный ключевой вопрос - это территория. Серьезно? Это территория? А может, главный ключевой вопрос все-таки это люди? Ну вот которые проживают на этих территориях? Может, они гораздо важнее, чем эти территории? задался вопросом он

Если бы Россия не вмешалась, жители ДНР и ЛНР были бы уничтожены, подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.