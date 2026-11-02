Депутат Рады Дмитрук: Зеленский блефует, говоря о готовности к встрече с Путиным

Депутат Рады обвинил Зеленского в блефе по поводу готовности к встрече с Путиным Депутат Рады Дмитрук: Зеленский блефует, говоря о готовности к встрече с Путиным

Москва2 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский блефует, говоря о готовности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Зеленский в который раз блефует - умоляет о встрече с Путиным пишет Дмитрук

По его словам, в случае, если встреча с российским президентом действительно состоится, от украинской стороны должен выступить легитимный представитель. Однако сейчас единственным таким органом власти на Украине является парламент, то есть только с ним получится подписать какие-либо документы, которые будут иметь юридическую силу.

Такая встреча может проходить исключительно в Минске или Москве. Все остальные публично озвученные места проведения встречи являются ангажированными. Ни о какой реальной и равноправной встрече представителей Украины и России там не может быть и речи добавил депутат

1 ноября Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения деликатных вопросов урегулирования конфликта на Украине.

При этом ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Путин ни разу не отказывался от разговоров Зеленским.