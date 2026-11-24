Мендель заявила, что Украина при Зеленском превратилась в антиутопию "1984"

Мендель сравнила Украину с антиутопией Оруэлла "1984" Мендель заявила, что Украина при Зеленском превратилась в антиутопию "1984"

Москва24 ноя Вести.Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сравнила Украину под его руководством с романом-антиутопией Джорджа Оруэлла "1984". Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Мендель, нынешняя украинская действительность предлагает гражданам единственную модель существования — покорное общество, где каждый озабочен лишь собственным выживанием.

Зеленский предлагает украинцам только один образ жизни: покорное общество, в котором каждый думает исключительно о собственном выживании. Украина Зеленского - это "1984" написала она

Мендель также указала, что глава киевского режима рассчитывает на добровольную отправку украинцев на фронт, тогда как его ближайшее окружение наращивает состояние. Кроме того, по ее мнению, Зеленский заинтересован в том, чтобы карьерный рост зависел не от профессионализма, а от количества похвал в его адрес.

Он хочет, чтобы карьерный рост зависел от количества похвал в его адрес в интервью, а не от профессиональной компетентности продолжила она

Мендель добавила, что среди прочих пожеланий бывшего начальника — игнорирование коррупции журналистами и их сосредоточенность исключительно на прославлении Зеленского, а также воспитание в учебных заведениях людей, готовых отдать за него жизнь.