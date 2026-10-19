Политолог Бортник: Зеленский долго не продержится без новой стратегии

Политолог заявил, что без новой стратегии Зеленский обречен Политолог Бортник: Зеленский долго не продержится без новой стратегии

Москва19 окт Вести.Без новой стратегии взаимодействия с союзниками глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет долго оставаться у власти. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, новая стратегия нужна Зеленскому после ухудшения отношений с американским президентом Дональдом Трампом.

Зеленскому нужна стратегия выхода из конфликта заявил эксперт

Ранее британский журнал The Economist отметил, что публичная критика со стороны Зеленского в адрес Белого дома может привести к ухудшению положения Украины в конфликте.

Сам Зеленский в интервью агентству Bloomberg пожаловался, что администрация Белого дома якобы пытается подтолкнуть киевский режим к капитуляции.

В ночь на 19 октября Трамп заявил, что Зеленский не заинтересован в урегулировании украинского конфликта и, вероятно, никогда этого не хотел.