Советник Трампа рассказал, почему Зеленский не заканчивает конфликт на Украине Советник Трампа: окружение Зеленского наживается на конфликте на Украине

Москва19 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не стремится к завершению конфликта на Украине, поскольку его ближайшее окружение извлекает из него выгоду. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по соцсетям и СМИ Алекс Брусевиц. Соответствующий пост он разместил на своей странице в социальной сети X.

Так Брусевиц отреагировал на пост Трампа, опубликованный в соцсети Truth Social. В нем американский лидер выразил мнение, что Зеленский не хочет и, судя по всему, никогда не хотел заканчивать украинский конфликт.

Президент Трамп прав. Зеленский не проявил искреннего интереса к прекращению этого конфликта. Вероятно, это объясняется тем, что его ближайшее окружение извлекает из него больше выгоды, чем когда-либо написал Брусевиц

Он назвал поведение Зеленского позорным и добавил, что Украине пора выбирать нового руководителя.

Ранее советник главы Белого дома заявил, что действия Зеленского вредят Трампу и американцам.