Москва12 окт Вести.Действия главы киевского режима Владимира Зеленского вредят президенту США Дональду Трампу, поэтому Вашингтону больше не следует рассматривать украинского политика в качестве "хорошего союзника". Такого мнения придерживается советник главы Белого дома по соцсетям и СМИ Алекс Брусевиц. Соответствующее заявление опубликовано на его странице в соцсети X.

Два дня назад Зеленский назвал Трампа слабым и нанес удары по нефтеперерабатывающим заводам сразу же после того, как президент объявил о сделке с Россией. Давайте не будем притворяться, что он — хороший союзник написал Брусевиц

Советник Трампа дополнительно обратился и к политической активистке Лоре Лумер, которая ранее брала интервью у главы киевского режима. Он призвал ее передать Зеленскому, "чтобы тот перестал своими действиями вредить Трампу и американцам".

9 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры стран обсудили, в частности, вопрос о поставках нефтепродуктов. Российский лидер подтвердил готовность Москвы экспортировать нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия досрочно снимает запрет на экспорт дизельного топлива и планирует в октябре поставить на рынок 300 тысяч тонн сырья, а в перспективе увеличить этот показатель до 3 миллионов тонн в месяц.

США до 7 апреля 2027 года вывели из-под санкций поставки российского дизельного топлива на мировые рынки.