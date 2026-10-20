Зеленского не встретило руководство Норвегии в аэропорту во время визита в Осло

Руководство Норвегии не встретило Зеленского в аэропорту во время визита в Осло Зеленского не встретило руководство Норвегии в аэропорту во время визита в Осло

Москва20 окт Вести.Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере и другие высокопоставленные представители руководства государства не стали встречать в аэропорту прибывшего в Осло главу киевского режима Владимира Зеленского.

Выходившего из воздушного судна Зеленского встретила группа из четырех человек, двое из которых являются представителями украинской стороны. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале главы киевского режима.

Ранее норвежские власти подтвердили проведение встречи с Зеленским, финляндским президентом Александром Стуббом, а также спецпосланником Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом в Осло. Отмечалось, что зять президента США Джаред Кушнер подключится онлайн.

Украинские СМИ сообщали, что в украинскую делегацию на переговорах в Осло войдут глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), его заместители Сергей Кислица и Павел Палиса, а также руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.