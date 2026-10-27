В посольстве РФ заявили, что Норвегия не озвучивала предложений по Украине Известия: Норвегия не предлагала варианты решения украинского конфликта

Москва27 окт Вести.Норвегия не предлагала варианты решений украинского конфликта, об этом "Известиям" сообщили в посольстве России в Осло.

С норвежской стороны, на протяжении всего конфликта продвигавшей интересы исключительно Киева, каких-либо предложений по урегулированию украинского кризиса не поступало отметили в посольстве

Перед встречей с президентом России Владимиром Путиным спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф провел встречу в Осло с украинской делегацией. В ней также участвовали зять американского лидера Джаред Кушнер, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александер Стубб.