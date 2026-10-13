Премьер Норвегии: военного решения конфликта на Украине нет

Премьер-министр Норвегии признал, что военного решения конфликта на Украине нет Премьер Норвегии: военного решения конфликта на Украине нет

Москва13 окт Вести.Военного решения конфликта на Украине не существует, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в интервью изданию Forsvarets forum.

Стоит сказать, что военного решения этого конфликта не существует приводит издание слова Стере

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готовилась продолжить мирные переговоры сразу после выборов в Госдуму, но Киев начал наносить массированные удары по Москве.

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого.

Поэтому Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией, подчеркнул Трамп.