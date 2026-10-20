Под предлогом зашиты Стубб увел Зеленского от журналистов в Осло

Стубб не дал Зеленскому пообщаться с журналистами под предлогом защиты Под предлогом зашиты Стубб увел Зеленского от журналистов в Осло

Москва20 окт Вести.Президент Финляндии Александр Стубб не дал главе киевского режима Владимиру Зеленскому пообщаться с журналистами в Норвегии, сообщает РИА Новости. Перед встречей с представителями США в Осло Зеленский остановился, чтобы пообщаться с прессой, однако финский лидер жестом поманил его в соседнюю комнату.

Мы не оставим тебя одного, мы защитим тебя, так что иди сюда сказал Стубб Зеленскому

Ранее сообщалось, что в Норвегии начались переговоры Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.