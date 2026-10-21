Москва21 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский боится встречаться со спецпосланником США Стивом Уиткоффом один на один, поэтому на встречу в Осло взял с собой представителей ЕС. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал политолог Владимир Корнилов.

Вчера вот эта встреча в Осло мне тоже понравилась. То есть, ну, вот один на один встречаться с Уиткоффом ему как-то вот слабо. Чего-то побаивается, да? Поэтому взял с собой двух скандинавов, а вот они как-то еще на Уиткоффа надавят. Я так понимаю, [зятю американского лидера Джареду] Кушнеру просто уже надоело участвовать в этих спектаклях. Сколько можно? Дистанционно так с ними пошел общаться заявил Корнилов

Ранее сообщалось, что к встрече Уиткоффа и Зеленского также присоединились норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб.