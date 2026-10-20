Москва20 октВести.Президент Финляндии Александр Стубб 20 октября посетит Осло, где пройдут переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщил офис финского президента.
Президент Республики Финляндия Александер Стубб совершит рабочий визит в Осло во вторник, 20 октябряговорится в сообщении
Стубб проведет встречу с Зеленским и норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стере по вопросам украинского конфликта и ситуации с безопасностью в Европе.
Ранее журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф надеется довести до президента РФ Владимира Путина итоги переговоров в Осло по украинскому урегулированию. По его словам, в консультациях принимали участие представители Европы и Украины.