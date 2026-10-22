Эксперт Павлив: территориальный вопрос Украины решается не в формате "тройки" Павлив: Зеленский понимает, что территориальный вопрос можно решить без лидеров

Москва22 окт Вести.Утверждение, что Украина может обсуждать территориальный вопрос "исключительно" на трехсторонней встрече, не имеет под собой оснований. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политтехнолог Михаил Павлив.

Позиция Зеленского в том, что территориальный вопрос можно обсуждать только на встрече трех лидеров [РФ, США и Украины] – это ерунда полная. Совершенно понятно, что он [глава киевского режима Владимир Зеленский] тоже понимает, что ерунда. И слова [президента США Дональда] Трампа о том, что нет нужды совершенно для финального подписания наличия одновременно представителя России и Украины. В принципе Трамп, мне кажется, после общения очередного с [президентом РФ] Владимиром Владимировичем Путиным воспринял окончательно эту историю сказал Павлив

Американские СМИ, в свою очередь, пытаются представить ситуацию иначе. Так, в медийном поле выставляют Киев инициатором подготовки к трехсторонним переговорам РФ, США и Украины.