Самолет той же модели, что и у Уиткоффа вылетел из Ирландии

Борт той же модели, что и у Стива Уиткоффа, вылетел из Ирландии Самолет той же модели, что и у Уиткоффа вылетел из Ирландии

Москва13 ноя Вести.После переговоров с Владимиром Зеленским из Ирландии вылетел самолет той же модели и с тем же номером, что и у борта спецпосланника США Стива Уиткоффа, следует из полетных данных.

Ранее стало известно, что американские представители прилетели в Дублин для переговоров с Владимиром Зеленским. Днем ранее они прибыли в Москву для аналогичной встречи с Владимиром Путиным, чтобы обсудить некоторые темы по итогам трехсторонней встречи делегаций из России, США и Украины в Абу-Даби.

Посланники Вашингтона в Ирландии рассказали журналистам, что Трамп совершенно твердо намерен содействовать украинскому урегулированию и что новый раунд переговоров уже намечен.