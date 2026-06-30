Москва30 июн Вести.Украина – это "Портрет Дориана Грея" всей западной цивилизации. Такое сравнение с романом Оскара Уайльда сделал директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в интервью информационной службе "Вести".

Украина – это такой "Портрет Дориана Грея" всей западной цивилизации, Европы в большей степени, наверное. Но тем не менее, именно там, на Украине, мы видим все доведенные до финальной почти стадии родимые пятна европейской системы управления, культуры, общественно-политических процессов. Вот там выборы и демократия. Прекрасные же выборы, да, когда выборы между комиком и двумя генералами, один из которых террорист. Замечательные выборы заявил Егорченков

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что раньше страны НАТО ограничивались помощью Украине, а сейчас открыто заявляют о подготовке к возможному военному противостоянию с Россией и наращивают оборонные расходы.