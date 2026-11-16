Эксперт заявил, что нужно воздержаться от завышенных ожиданий от переговоров Симонов: нужно воздержаться от завышенных ожиданий от переговоров по Украине

Москва16 ноя Вести.Необходимо воздержаться от завышенных ожиданий от предстоящего переговорного процесса по Украине. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.

Так он прокомментировал состоявшиеся трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби.

Я бы все-таки призвал с точки зрения переговорного процесса пока воздержаться от завышенных ожиданий … Просто я не вижу для этого пока никаких оснований … Все европейские переговорщики, которые собираются на эти мероприятия, они считают, что Россия должна остановить боевые действия, после чего на Украину тут же должны быть введены войска НАТО и европейских стран … Речь идет о прямом уже военном столкновении между Россией и Европой сказал эксперт

Также он добавил, что демонстративно расширяются санкционные пакеты.

Вопрос не в том, что это особого эффекта не будет иметь на российскую экономику, потому что после 21-го пакета придумать что-то необычное и шокирующее для нас очень сложно, но это носит демонстративный характер. То есть Европа показывает, что она совершенно не готова к разговору. Нет, можно, конечно, предположить, что Европа уже все понимает, но сейчас пытается с позиции силы выдвинуть свои требования, чтобы потом каким-то образом сдавать назад. Но, честно говоря, не похоже сказал эксперт

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что вопрос об участии Европы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет поднят, когда у нее появятся конструктивные предложения по данной проблематике.