Москва27 ноя Вести.Неизвестные киберпреступники получили несанкционированный доступ к ключевой платформе облачных вычислений ВВС США под названием Cloud One, передает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Факты несанкционированного вмешательства были обнаружены около месяца назад в ходе проведения плановых работ по обновлению инфраструктуры.

На серверах хранился значительный массив конфиденциальной информации, касающейся вопросов кадрового обеспечения, логистических цепочек и оперативного планирования.

В настоящее время сведения о личностях злоумышленников и точных масштабах утечки отсутствуют.

В официальном ответе ВВС США подчеркнули, что принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности систем, данных и оперативных ресурсов департамента.

Ранее газета Financial Times сообщила, что рост строительства центров обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта в США обостряет дефицит ресурсов и мощностей в оборонном и аэрокосмическом секторе страны.