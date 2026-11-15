В Японии разместили американские модернизированные истребители F-15EX США разместили в Японии модернизированные истребители F-15EX

Москва15 ноя Вести.На базе американских ВВС Кадена на южном японском острове Окинава разместили модернизированные истребители F-15EX. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что эти боевые самолеты впервые разместили на военной базе за пределами Соединенных Штатов. Всего в течение нескольких лет на Окинаву, как ожидается, перебросят 36 таких истребителей.

Полезная нагрузка истребителей F-15EX четвертого поколения вдвое больше, чем у устаревших F-15, и составляет до 13,3 тонны. По этому параметру такие истребители превосходят некоторые бомбардировщики.

Ранее стало известно, что США смогут создавать новые базы в Гренландии лишь при согласии всех сторон.