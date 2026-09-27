WSJ: компания Boeing обнаружила ошибку в ПО самолетов 737 MAX

WSJ: компания Boeing выявила сбой в ПО самолетов 737 MAX WSJ: компания Boeing обнаружила ошибку в ПО самолетов 737 MAX

Москва27 сен Вести.Американская компания Boeing обнаружила ошибку в программном обеспечении (ПО) самолетов 737 MAX, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Сбой в работе ПО может привести к отказу системы автоматизированной навигации и создать угрозу безопасности при посадке, уточняет WSJ.

Сбой возник после обновления ПО кабины пилотов. Ошибка может проявляться, если при уходе на второй круг самолет меняет намеченную траекторию полета.

Управление гражданской авиации США уже изучает сведения о сбое.