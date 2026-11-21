CNN узнал о второй за последние месяцы кибератаке на сервисы ФБР CNN: хакеры получили доступ к криминальной базе данных ФБР

Москва21 ноя Вести.Федеральное бюро расследований (ФБР) США выясняет обстоятельства несанкционированного доступа к своей базе данных, где хранится информация о правонарушениях, сообщил телеканал CNN.

Уточняется, что атаке подверглась система Национального центра информации о преступлениях (NCIC) — ресурс, который используют американские правоохранительные органы для проверок личных данных американцев и обмена сведениями, включая информацию об ордерах.

За последние месяцы это уже второй случай проникновения хакеров в критическую инфраструктуру ФБР, следует из материала.

В Федеральном бюро расследований прокомментировать ситуацию отказались, добавил CNN.

В сентябре 2026 года злоумышленников интересовали персональные данные сотрудников ведомства.

20 ноября сотрудникам Минсельхоза США пришлось отключить часть внутренних систем после обнаруженной ими попытки кибератаки.

Неделей ранее Федеральное управление гражданской авиации США более чем на четыре часа остановило все внутренние вылеты — причиной стал сбой связи в центрах управления воздушным движением.

Кроме того, масштабные технические сбои фиксировались у Microsoft, United Airlines и JP Morgan.

17 ноября стало известно о неполадках во внутренней компьютерной сети Агентства национальной безопасности (АНБ) США, которое, в частности, занимается радиоэлектронной разведкой.