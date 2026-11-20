NBC: внутреннюю компьютерную сеть АНБ не могут починить со вторника

В США третий день не работает сверхсекретная внутренняя сеть АНБ NBC: внутреннюю компьютерную сеть АНБ не могут починить со вторника

Москва20 ноя Вести.Сверхсекретная внутренняя компьютерная сеть Агентства национальной безопасности (АНБ) США не работает третий день, передает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Компьютерная сеть АНБ под названием NSA Net, которую сотрудники агентства используют для обмена секретной информацией, вышла из строя во вторник, 17 ноября. По информации телеканала, причиной сбоя стали некие технические проблемы. Из-за неполадок сотрудники агентства перешли на удаленный формат работы.

Отмечается, что технический сбой "создал определенные неудобства", но не отразился на работе систем радиоэлектронной разведки и обеспечения кибербезопасности.

Тем не менее по данным телекомпании CNN, сбой в компьютерной сети АНБ повлиял на объект в штате Джорджия, который обеспечивает радиоэлектронную разведку на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что в США произошла масштабная задержка авиарейсов из-за сбоя в работе IT-систем авиакомпании United Airlines.