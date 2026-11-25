В США обнаружили взлом электронной системы ЦРУ и национальной разведки NYT: американские спецслужбы обнаружили взлом своих аналитических систем

Москва25 ноя Вести.В Соединенных Штатах обнаружили взлом одной из электронных систем Центрального разведывательного управления и аппарата Национальной разведки США.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным ведомств, взлом коснулся платформы, которая в интересах разведки анализировала данные из открытых источников. Какая именно информация могла попасть в руки хакеров - неясно.

Ранее портал Politico заявил, что Еврокомиссия стала жертвой масштабной хакерской атаки, в результате которой злоумышленники получили доступ к персональным данным сотрудников ЕК.

По информации журналистов, злоумышленники использовали для взлома инструменты на базе искусственного интеллекта, чтобы найти уязвимости в работе европейских цифровых систем.