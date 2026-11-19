Эксперт Муртазин: кибератака на системы ЕК может быть выгодна политикам Европы

Эксперт объяснил, кому может быть выгоден взлом систем Еврокомиссии Эксперт Муртазин: кибератака на системы ЕК может быть выгодна политикам Европы

Москва19 ноя Вести.Взлом компьютерных систем Еврокомиссии (ЕК) может быть выгоден политикам Европы из-за жесткой конкуренции внутри Евросоюза, заявил изданию "Абзац" эксперт Эльдар Муртазин.

Муртазин полагает, что в результате взлома вся служебная переписка ЕК оказалась скомпрометирована, а данные ЕК могли попасть к кому угодно.

В первую очередь это интересно европейским политикам - сейчас идет грызня на уровне Европы, и в каждой стране отдельно. Политики пытаются сожрать друг друга. Во внутриполитической борьбе определенные сведения способны моментально свалить конкурентов и добавить масла в огонь, то есть дать козырь в руки тем, кто хочет изменить ситуацию объяснил эксперт

Ранее портал Politico заявил, что Еврокомиссия стала жертвой масштабной хакерской атаки, в результате которой злоумышленники получили доступ к персональным данным сотрудников ЕК. По информации журналистов, злоумышленники использовали для взлома инструменты на базе искусственного интеллекта, чтобы найти уязвимости в работе европейских цифровых систем.