Москва22 ноя Вести.Киберугрозы для Соединенных Штатов Америки совершенно реальны, заявил директор национальной разведки США Джей Клейтон в интервью телеканалу CNN. Он предупредил, что злоумышленники для взлома компьютерных систем располагают всеми необходимыми инструментами и постоянно их совершенствуют, используя наиболее эффективные из доступных методов.

Клейтон отметил, что американская цифровая инфраструктура устарела, так как большая ее часть была создана три десятилетия назад.

Американский народ должен понимать, что киберугрозы для страны являются реальными... Поэтому мы как страна должны развивать свои возможности и в частном, и в государственном секторах призвал глава нацразведки США

По его словам, американская цифровая структура должна быть обновлена, но при этом могут появляться бреши в защите и сбои обслуживания.

Это будет случаться констатировал Клейтон

Глава американской разведки отметил необходимость больших инвестиций в обновление цифровой инфраструктуры страны.

В последнее время США столкнулись с серией технических сбоев. Установка обновлений вызвала масштабный сбой в сервисах Microsoft. В середине ноября произошло два крупных сбоя в системе авиадиспетчерской службы, обеспечивающей безопасность полетов в воздушном пространстве США. Также проблемы с базами данных и сервисами возникли у крупнейших американских банков. Сбой из-за обновления произошел у Apple.

Две крупных кибератаки в ноябре пережили сервисы ФБР, кроме того работоспособность утратила внутренняя сверхсекретная связь Агентства национальной безопасности (АНБ) США.

Подготовленный враг нанес бы США больший ущерб, чем сбои в ИИ, прокомментировал происходящее сотрудничавший с АНБ эксперт по кибербезопасности Чейз Каннингем.