Массовые сбои компьютерных систем не связаны с кибератаками, заявил Клейтон Клейтон: сбои частных и государственных систем в США не вызваны кибератаками

Москва18 ноя Вести.Масштабные неполадки в работе частных и государственных компьютерных систем в Соединенных Штатах не были результатом кибератаки и не связаны другом, заявил на слушаниях в Конгрессе директор национальной разведки США Джей Клейтон.

Мы не располагаем свидетельствами того, что эти инциденты взаимосвязаны, что они скоординированы. Мы также не располагаем свидетельствами того, что речь идет о результате шагов иностранного государственного действующего со злым умыслом лица сказал Клейтон

Его позицию на слушаниях поддержали министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин и первый заместитель директора Федерального бюро расследований США Кристофер Рэйа.

На данном этапе мы не располагаем совершенно никакими свидетельствами того, что имеется какая-то активность в киберпространстве со злым умыслом, относящаяся к каким-то из этих инцидентов сказал Рэйа конгрессменам

Ранее Клейтон в беседе с телеканалом CNBC объяснял, что многие из используемых в США компьютерных систем устарели, являются уязвимыми и не всегда хорошо взаимодействуют с новыми технологиями.

16 ноября клиенты ряда крупнейших банков Соединенных Штатов Америки столкнулись с перебоями в работе сервисов. В основном проблемы были связаны с отображением баланса на счетах и проведением операций. Неполадки затронули банки JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Chase Bank и US Bank. Всего было зарегистрировано больше 7,2 тысячи жалоб, большая часть из которых, 4,4 тысячи, пришлась на Chase Bank.