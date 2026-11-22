Эксперт рассказал о техническом ущербе для США от подготовленного противника

Эксперт Каннингем: подготовленный враг нанес бы США больший ущерб, чем сбои в ИИ Эксперт рассказал о техническом ущербе для США от подготовленного противника

Москва22 ноя Вести.США столкнулись бы с еще большим ущербом, чем недавние технические сбои, если бы против Америки действовал подготовленный противник, заявил эксперт по кибербезопасности Чейз Каннингем, сотрудничавший с АНБ, в интервью РИА Новости.

Противники Вашингтона лишь наблюдали за сбоями, которые происходят один за одним, отметил эксперт.

Если плановое техническое обслуживание приводит к таким последствиям, то противник с намерением и заранее подготовленным доступом может сделать еще хуже приводит РИА Новости слова Каннингема

Глава Нацразведки США Джей Клейтон подчеркнул, что серия крупных технических сбоев в США не связана с кибератаками или действиями какого-либо государства.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ развлекаются новостями о массовых технических сбоях в американских компаниях и госструктурах.