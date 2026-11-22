Москва22 нояВести.США столкнулись бы с еще большим ущербом, чем недавние технические сбои, если бы против Америки действовал подготовленный противник, заявил эксперт по кибербезопасности Чейз Каннингем, сотрудничавший с АНБ, в интервью РИА Новости.
Противники Вашингтона лишь наблюдали за сбоями, которые происходят один за одним, отметил эксперт.
Если плановое техническое обслуживание приводит к таким последствиям, то противник с намерением и заранее подготовленным доступом может сделать еще хужеприводит РИА Новости слова Каннингема
Глава Нацразведки США Джей Клейтон подчеркнул, что серия крупных технических сбоев в США не связана с кибератаками или действиями какого-либо государства.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ развлекаются новостями о массовых технических сбоях в американских компаниях и госструктурах.