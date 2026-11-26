IT-эксперт Уголев: нейросетям часто передают данные о паролях и исходном коде

Нейросетям чаще всего раскрывают корпоративные данные о паролях и исходном коде IT-эксперт Уголев: нейросетям часто передают данные о паролях и исходном коде

Москва26 ноя Вести.Работники компаний чаще всего раскрывают нейросетям корпоративные данные об исходном коде, конфигурации корпоративных систем, персональные данные и пароли учетных записей, рассказал изданию NEWS.ru IT-эксперт, руководитель направления информационной безопасности Кирилл Уголев.

Он отметил, что часто утечки происходят, когда разработчик просит нейросеть найти ошибку и не удаляет защищенную информацию из фрагмента.

Почти 40% запросов к публичным нейросетям — это конфиденциальная информация. Чаще всего это исходный код и конфигурации, персональные и финансовые данные, интеллектуальная собственность отметил Уголев

По его словам, от разработчиков исходит 43% таких запросов с утечкой.

Пароли технологических учетных записей меняют редко, потому что любое изменение может остановить бизнес-процессы организации. Попавший в чат-бот ключ обычно актуален годами добавил эксперт

Ранее ИИ-специалист Гарегин Папян рассказал ИС "Вести", что хакеры при помощи искусственного интеллекта (ИИ) теперь могут найти уязвимости в защите и взломать сервера с персональными данными всего на пару часов.