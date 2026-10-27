Москва27 окт Вести.Международный парламентский форум БРИКС – уникальная возможность в рамках одной структуры провести большое количество встреч с иностранными коллегами и выйти на договоренности. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам XII Международного парламентского форума БРИКС в Индии.

По его словам, на сегодняшний день диалог ведется по всему периметру стран-участниц объединения.

Это уникальная возможность, когда в рамках одной международной структуры, межгосударственной, мы можем вот в течение буквально двух-трех дней провести такое количество встреч, пообщаться, выйти на договоренность. Диалог идет по всему периметру стран-участниц. Конечно, ключевые встречи прошли здесь, в Индии, с нашими коллегами из парламента Индии. И, надо сказать, что мы за прошедшее время, буквально за три года, сформировали хорошую основу, на которой можно развивать дальше уже парламентскую демократию. Встречи стали носить системный характер сказал Володин

Международный парламентский форум БРИКС проходит в Дели 26–27 октября. В рамках мероприятия была принята декларация, в которой парламентарии стран БРИКС высказались за всестороннюю реформу ООН, включая ее Совет Безопасности.