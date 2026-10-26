Володин встретился с Моди на полях парламентского форума БРИКС в Нью-Дели

Володин передал премьеру Индии Моди приветствие от Путина Володин встретился с Моди на полях парламентского форума БРИКС в Нью-Дели

Москва26 окт Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели, в ходе которой передал ему приветствие и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

Переговоры состоялись на полях XII Международного парламентского форума БРИКС.

Володин подчеркнул, что отношения Москвы и Нью-Дели строятся на взаимном доверии и уважении.

Взаимное доверие - основа дружбы. Именно такую модель сотрудничества, опирающуюся на уважение и отсутствие двойных стандартов, выработали Россия и Индия под руководством лидеров двух стран отметил председатель Госдумы

Ранее посол Индии рассказал о подготовке визита Моди в Россию.