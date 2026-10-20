В Индии сообщили о намерениях по локализации производства лекарств в Москве Глава Rusan Pharma Ltd отметил стратегическую работу с Москвой по лекарствам

Москва20 окт Вести.Индийские фармацевтические предприятия готовы развивать проекты по локализации производства лекарств в Москве. Об этом ИС "Вести" заявил председатель и владелец индийской фирмы Rusan Pharma Limited Навин Саксена на полях второго Московского инвестиционно-промышленного форума (МИПФ-2026).

МИПФ-2026 проходит в особой экономической зоне "Технополис Москва" до 25 октября.

Мы работаем, полный цикл и сырье даем, и технологии готовых лекарств. Вот так мы стратегически работаем с вашим федеральным заводом. Мы пока работаем по технологии трансфертной, как инвестиции технологии даем, субстанции из Индии от нас, потому что они очень критически, жизненно важны сообщил он

Одна из задач форума МИПФ-2026 – создать условия для развития высокотехнологичных предприятий, в том числе эффективного поиска партнеров, выхода на новые рынки, освоения передовых технологий и привлечения в отрасль молодых специалистов. Особое внимание будет уделено инвестиционным инструментам, современной производственной недвижимости и способам продвижения российских предприятий на внешних рынках.