Москва27 октВести.Соединенные Штаты не добиваются от Индии сокращения закупок российской сырой нефти — об этом заявил министр нефти и природного газа южноазиатской страны Хардип Сингх Пури изданию The Economic Times.
Индия не сталкивается с давлением со стороны США с целью сокращения импорта российской нефти. Мне неизвестно ничего подобногосказал глава ведомства
По словам Пури, президент США Дональд Трамп отменил новые санкции и пошлины на экспорт российских энергоносителей, благодаря чему Индия избежала потенциальных американских пошлин в размере 100%.
18 сентября Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России, который, в частности, предусматривает вторичные санкции в отношении торговых партнеров РФ. Согласно документу, США могут ввести импортные пошлины в 100% для стран, являющихся основными покупателями российских нефти и газа, — Индия входит в их число.
Однако 17 октября Трамп отказался применять предусмотренные законом пошлины к главным покупателям российских энергоресурсов.