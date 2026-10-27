Индийский министр: Вашингтон не давит на Дели из-за российской нефти Министр нефти Индии: Дели не сталкивается с давлением США из-за углеводородов РФ

Москва27 окт Вести.Соединенные Штаты не добиваются от Индии сокращения закупок российской сырой нефти — об этом заявил министр нефти и природного газа южноазиатской страны Хардип Сингх Пури изданию The Economic Times.

Индия не сталкивается с давлением со стороны США с целью сокращения импорта российской нефти. Мне неизвестно ничего подобного сказал глава ведомства

По словам Пури, президент США Дональд Трамп отменил новые санкции и пошлины на экспорт российских энергоносителей, благодаря чему Индия избежала потенциальных американских пошлин в размере 100%.

18 сентября Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России, который, в частности, предусматривает вторичные санкции в отношении торговых партнеров РФ. Согласно документу, США могут ввести импортные пошлины в 100% для стран, являющихся основными покупателями российских нефти и газа, — Индия входит в их число.

Однако 17 октября Трамп отказался применять предусмотренные законом пошлины к главным покупателям российских энергоресурсов.