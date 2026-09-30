Премьер Индии Моди провел телефонный разговор с Трампом Моди обсудил с Трампом двустороннее сотрудничество в торговле

Москва30 сен Вести.Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого сторону обсудили двустороннее сотрудничество в сфере торговли, обороны, устойчивости и высоких технологий.

По его словам, они также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, в том числе тенденции в области глобального мира и безопасности.

Состоялся продуктивный разговор с президентом Трампом написал Моди в соцсети X

Индийский премьер подчеркнул, что договоры между двумя странами поддерживаются международным взаимодействием для продвижения глобального партнерства обеих сторон.

18 сентября Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против России. Документ позволяет Вашингтону вводить пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают закупать российские энергоресурсы. 22 сентября Индия осудила идею введения 100-процентных пошлин США против российской нефти, так как подобные действия могут навредить отношениям Вашингтона и Нью-Дели.