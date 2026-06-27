Рубио заявил, что США работают над организацией визита Трампа в Индию

США работают над организацией визита Трампа в Индию Рубио заявил, что США работают над организацией визита Трампа в Индию

Москва27 июн Вести.США работают над организацией визита президента Дональда Трампа в Индию, сообщил госсекретарь Марко Рубио в интервью индийскому агентству IANS.

По его словам, визит может состояться в начале 2027 года.

Мы работаем над тем, чтобы президент приехал (в Индию – прим. ред​​​.) в начале следующего года сказал Рубио

Он также заявил, что cам рассчитывает до конца 2026 года посетить Индию, чтобы организовать визит Трампа.

Рубио отметил, что отношения между США и Индией упрочились после встречи Трампа и премьер-министра Нарендры Моди на полях саммита "Большой семерки", и выразил оптимизм по поводу перспектив торговых переговоров между двумя странами.

Ранее на встрече с главами мировых информагентств президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения Индии с США не создают трудностей в ее отношениях с Россией.