Москва27 июнВести.США работают над организацией визита президента Дональда Трампа в Индию, сообщил госсекретарь Марко Рубио в интервью индийскому агентству IANS.
По его словам, визит может состояться в начале 2027 года.
Мы работаем над тем, чтобы президент приехал (в Индию – прим. ред.) в начале следующего годасказал Рубио
Он также заявил, что cам рассчитывает до конца 2026 года посетить Индию, чтобы организовать визит Трампа.
Рубио отметил, что отношения между США и Индией упрочились после встречи Трампа и премьер-министра Нарендры Моди на полях саммита "Большой семерки", и выразил оптимизм по поводу перспектив торговых переговоров между двумя странами.
Ранее на встрече с главами мировых информагентств президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения Индии с США не создают трудностей в ее отношениях с Россией.