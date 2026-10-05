Политолог рассказал, что будет с отношениями России и Бразилии после выборов Политолог Пшеничников: после выборов Бразилия продолжит сотрудничать с РФ

Москва5 окт Вести.Независимо от того, чем закончатся выборы в Бразилии, страна не прекратит сотрудничество с Россией. Уверенность в этом высказал ИС "Вести" политолог Игорь Пшеничников.

Я подозреваю, что с победой [Флавиу] Болсонару, если он победит, Бразилия, скорее всего, не выйдет из БРИКС, потому что ей нет смысла ссориться с Китаем, на который приходится порядка 30% торговли. Да и с Россией, потому что из России поступают удобрения для сельского хозяйства Бразилии. Это не совсем выгодно. Но, в принципе, ожидать можно всего, чего угодно сказал он

Флавио Болсонару выиграл первый тур президентских выборов в Бразилии, состоявшийся 4 октября. По данным Высшего избирательного суда, он набрал 47,03% голосов против 45,16% у действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Второй тур назначен на 25 октября​​​.

Ранее Сергей Брилёв сравнил выборы в Бразилии с землетрясением.