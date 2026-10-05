Брилёв сравнил президентские выборы в Бразилии с землетрясениями Брилёв: президентские выборы в Бразилии сравнимы с землетрясениями

Москва5 окт Вести.Президентские выборы в Бразилии напоминают землетрясение. Такое мнение высказал Сергей Брилёв, сообщает ИС "Вести".

В Бразилии … произошли события, которые сравнимы с землетрясениями. Все социологические опросы накануне вчерашнего голосования гласили, что будет второй тур, благо 13 кандидатов, разделены голоса, лидерами являлись [Луис Инасиу Лула да Силва] и [Флавиу] Болсонару, но считалось, что Лула выиграет у Болсонару в первом туре где-то 3-4% голосов … И вот вдруг вчера, … когда пошли первые цифры, появилась совершенно обратная картина. В один момент Болсонару опережал Лулу аж на 10%, а в конечном итоге, когда возник окончательный баланс, Болсонару оказался на 2 пункта впереди Лулы сказал Брилёв

Он отметил, что избиратели большинства кандидатов миноритариев первого тура склонны голосовать за Болсонару.

Если говорить о разнице, давайте условно отнесем Лулу, прежде всего, к сооснователям БРИКС. Является ли Болсонару противником БРИКС? Так тоже не скажешь, потому что отец его исправно ездил на саммиты БРИКС. Однако же, Жаир Болсонару, отец, – это личный друг Трампа добавил он

Ранее доктор исторических наук Людмила Окунева заявила, что Бразилия не прекратит взаимодействовать с Россией вне зависимости от того, какими будут итоги президентских выборов.