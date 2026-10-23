Москва23 окт Вести.К Бразилии существует превратное отношение на мировой арене, однако эта страна имеет право называться великой державой, и сами бразильцы именно так свое государство и воспринимают. Подробнее об этом в интервью ИС "Вести" рассказал журналист, руководитель авторской студии Сергей Брилёв.

Он напомнил, что Бразилия является членом БРИКС, "Группы двадцати", входит в топ-5 стран по площади территории, а население превышает численность людей в России.

Как говорит мой замечательный друг, многолетний руководитель российской антарктической экспедиции Валерий Лукин: "Когда страна может называть себя державой? Когда у нее есть ядерная, аэрокосмическая и полярная программы". Так вот у Бразилии есть все эти три программы сказал Брилёв

Также журналист вспомнил свой диалог с одним из бразильских дипломатов об участии страны в Арктическом совете.

Встречаюсь я с одним бразильским дипломатом, который явно куда-то спешит. Я говорю: "Что такое?" Он говорит: "Я бегу на заседание, связанное с нашим членством в Арктическом совете". Я говорю: "Подожди, антарктический я понимаю в южном полушарии, а Арктика тут причем?" Он посмотрел на меня даже с некоторым недоумением и говорит: "Как? Но мы же единственная держава, которая не входит в Арктический совет. Нам нужно там быть". Поэтому с самоощущением бразильским на внешней арене все вот обстоит именно так объяснил Брилёв

Ранее генеральный секретарь МИД Бразилии Мария Лаура да Роша рассказала Сергею Брилёву, как возникла идея о присоединении страны к Арктическому совету.