Москва3 октВести.Бразилия присутствует в Антарктике уже 40 лет, а в 2023 году возникла идея о присоединении к Арктическому совету. Об этом в интервью Сергею Брилёву для ИС "Вести" рассказала генеральный секретарь МИД Бразилии Мария Лаура да Роша.
Она напомнила, что в 2023 была проведена первая экспедиция. По ее словам, с тех пор развитие научного сотрудничества и проведение экспедиций приобрели особое значение.
Тогда возникла идея о возможности присоединения к Арктическому совету. Насколько я понимаю, сейчас его работа осложнена известными политическими обстоятельствамисказала она
Генеральный секретарь МИД Бразилии также подчеркнула, что в 2023 году Бразилия также предприняла шаги по присоединению к Шпицбергенскому трактату - международному соглашению, регулирующему статус архипелага Шпицберген.
Сейчас вопрос о его ратификации находится на рассмотрении Национального конгресса. Договор предусматривает суверенитет Норвегии над регионом. У России также есть право на проведение там исследованийпояснила дипломат
По ее словам, Бразилия, у которой установлены партнерские отношения со всеми странами, проводящими в регионе исследования, могла бы к ним присоединиться.