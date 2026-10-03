МИД: Бразилия заинтересована в том, чтобы стать частью Арктического совета

В МИД Бразилии рассказали, как возникла идея о включении в Арктический совет МИД: Бразилия заинтересована в том, чтобы стать частью Арктического совета

Москва3 окт Вести.Бразилия присутствует в Антарктике уже 40 лет, а в 2023 году возникла идея о присоединении к Арктическому совету. Об этом в интервью Сергею Брилёву для ИС "Вести" рассказала генеральный секретарь МИД Бразилии Мария Лаура да Роша.

Она напомнила, что в 2023 была проведена первая экспедиция. По ее словам, с тех пор развитие научного сотрудничества и проведение экспедиций приобрели особое значение.

Тогда возникла идея о возможности присоединения к Арктическому совету. Насколько я понимаю, сейчас его работа осложнена известными политическими обстоятельствами сказала она

Генеральный секретарь МИД Бразилии также подчеркнула, что в 2023 году Бразилия также предприняла шаги по присоединению к Шпицбергенскому трактату - международному соглашению, регулирующему статус архипелага Шпицберген.

Сейчас вопрос о его ратификации находится на рассмотрении Национального конгресса. Договор предусматривает суверенитет Норвегии над регионом. У России также есть право на проведение там исследований пояснила дипломат

По ее словам, Бразилия, у которой установлены партнерские отношения со всеми странами, проводящими в регионе исследования, могла бы к ним присоединиться.