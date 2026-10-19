Полиция Бразилии изучает причастность Флавиу Болсонару к отмыванию денег O Globo: кандидата в президенты Бразилии Болсонару заподозрили в отмывании денег

Москва19 окт Вести.Федеральная полиция Бразилии начала проверку в отношении кандидата в президенты от оппозиции Флавиу Болсонару на предмет возможной причастности к отмыванию денег. Об этом со ссылкой на материалы следствия сообщила местная газета O Globo.

Дело рассматривает Федеральный верховный суд Бразилии, докладчиком назначен судья Алешандри ди Морайс.

Следователи проверяют, мог ли политик действовать совместно со своим адвокатом Виллером Томазом в схеме отмывания, которая стала ответвлением разбирательства о нелегальных онлайн-ставках.

Флавиу Болсонару в деле о незаконных ставках не фигурирует, но внимание правоохранителей привлек его юрист, который, по версии обвинения, провел через интернет-казино подозрительные операции на сумму примерно в 10 миллиардов реалов (почти 1,8 миллиарда долларов).

После санкционированного судом изучения переписки адвоката в облачном сервисе следователи обнаружили его контакты с Болсонару. Полиция узнала, что политик имел доступ к банковскому счету холдинга, подконтрольного юристу, а также о совместных дорогостоящих перелетах и предоставлении жилья.

По версии стороны защиты, наличие переписки не подтверждает реальных финансовых отношений. Болсонару ситуацию не прокомментировал.

Второй тур выборов президента Бразилии назначен на 25 октября. В первом туре, который прошел 4 октября, Болсонару получил 47,03% голосов и опередил действующего главу государства Луиса Инасиу Лулу да Силву, которого поддержали 45,16% избирателей.

Ранее Сергей Брилёв сравнил эти выборы с землетрясением, а политолог Игорь Пшеничников в разговоре с ИС "Вести" рассказал, могут ли после выборов измениться отношения Бразилии и России.