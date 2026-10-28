Болсонару избегал воздушного пространства Бразилии при побеге в США Болсонару летел в США в обход воздушного пространства Бразилии

Москва28 окт Вести.Бывший кандидат в президенты Бразилии Флавиу Болсонару, который бежал в США, во время авиаперелета старался избегать бразильское воздушное пространство. Об этом пишет издание "Фолья ди Сан-Паулу", изучившая маршрут движения самолета.

Как отмечает издание, Болсонару летел на самолете Gulfstream G400. По открытым данным, борт принадлежит частной аргентинской компании, обычно предоставляющей самолеты клиентам, которым нужна экстренная медицинская помощь.

Из аргентинского Пуэрто-Игуасу в США самолет шел не по кратчайшему маршруту через Бразилию, а через Парагвай, Боливию и Перу. Затем он дозаправился в Эквадоре и направился к Флориде, пролетев над Панамой и Кубой.

"Фолья ди Сан-Паулу" напоминает, что бразильские власти могут требовать от пролетающих через их воздушное пространство самолетов посадки для выяснения тех или иных вопросов. ВВС Бразилии в таком случае могут принудить авиалайнер выполнить это требование.

Ранее сообщалось, что самолет с Болсонару, его женой и двумя дочерями приземлился в Майами.

На прошедших 25 октября выборах президента Бразилии Флавио Болсонару проиграл действующему главе государства Луису Инасиу Луле да Силве.