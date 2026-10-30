NYT: Болсонару может получить вид на жительство в США в ускоренном порядке Власти США ждут от Болсонару заявление на получение грин-карты

Москва30 окт Вести.Экс-кандидат в президенты Бразилии Флавиу Болсонару, сбежавший из страны после поражения на выборах, может получить вид на жительство в США в ускоренном порядке. Американские власти ждут от него соответствующего заявления.

Как только заявка на грин-карту (официальное название – United States Permanent Resident Card – прим. ред.) будет подана беглым политиком, американские власти рассмотрят ее оперативно, как в случае с младшим братом Болсонару, который уже несколько месяцев проживает в Техасе, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника.

Ранее сообщалось, что в Аргентине начато расследование в связи с проездом Болсонару через территорию страны. Предполагается, что беглого политика сопровождали чиновники из администрации аргентинского лидера Хавьера Милея.

Болсонару покинул Бразилию в связи с расследованием уголовного дела об отмывании денег. При этом он назвал себя "настоящим президентом" страны. Действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва, победивший на президентских выборах, назвал бегство Болсонару позорным.