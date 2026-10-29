В Италии заявили, что Флавиу Болсонару получил паспорт страны по "праву крови" Глава МИД Италии Таяни: Флавиу Болсонару получил паспорт страны по праву крови

Москва29 окт Вести.Бразильский сенатор Флавиу Болсонару, тайно покинувший Бразилию по итальянскому паспорту после поражения на президентских выборах, получил этот документ по "праву крови". Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.

Глава итальянского внешнеполитического ведомства рассказал об этом в интервью газете Corriere della Sera.

По праву крови мы дали гражданство тем, у кого на это были права сказал Таяни

Он также напомнил, что внес изменения в этот закон в 2025 году, "потому что многие делали на этом бизнес".

Предки Болсонару, как отмечает La Repubblica, были родом из Венето (область Италии, расположенная на северо-востоке страны, у побережья Адриатического моря). В частности, прадеда отца Флавиу Болсонару, экс-президента Бразилии Жаира Болсонару звали Витторио Бользонаро. Другая ветвь рода, как отмечается, происходит из Тосканы.

Флавиу Болсонару проиграл президентские выборы в Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве и сбежал из страны. Политик пересек границу с Аргентиной, воспользовавшись итальянским паспортом, а после этого вылетел в США.

Несмотря на свой проигрыш, Болсонару назвал себя "настоящим президентом" и заявил, что намерен руководить оппозицией из Штатов. Губернатор бразильского штата Сан-Паулу Тарсизиу ди Фрейтас, который является одним из ключевых союзников Болсонару, не поддержал самопровозглашения Болсонару.

Федеральный депутат Национального конгресса республики Франсиску (Шику) ди Аленкар заявил, что попытки экс-кандидата в президенты Бразилии оспорить итоги выборов в стране оторваны от реальности и не представляют угрозы для власти Луиса Инасиу Лулы да Силвы.