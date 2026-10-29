В Бразилии заявили, что слова Болсонару не угрожают власти Лулы да Силвы Бразильский депутат: заявления Болсонару не угрожают власти Лулы да Силвы

Москва29 окт Вести.Попытки сенатора Флавиу Болсонару оспорить итоги президентских выборов в Бразилии оторваны от реальности и не представляют угрозы для власти Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом заявил федеральный депутат Национального конгресса республики Франсиску (Шику) ди Аленкар.

В беседе с ТАСС он добавил, что Болсонару не сможет найти союзников на мировой арене. По словам депутата, президент США Дональд Трамп ему тоже не поможет.

Он останется в изоляции на мировой арене, потому что уже почти во всех странах поздравили президента Лулу [да Силву] с победой на выборах. В том числе наши соседи в Латинской Америке сказал депутат

Накануне Болсонару в письме, опубликованном порталом Metrópoles, назвал себя "настоящим президентом" Бразилии, а также заявил о намерении руководить оппозицией из Соединенных Штатов.

Трамп отказался поддержать заявление бежавшего в США бразильского сенатора.